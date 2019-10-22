РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. Жительница подмосковных Люберец пожаловалась главе округа Владимиру Ружицкому на то, что врачи не выписывают направление на получение льготных лекарств инвалидам, лежащим в больнице, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Ружицкий совместно с депутатом Мособлдумы Владимиром Жуком провел прием населения в общественной приемной партии «Единая Россия». Одна из жительниц обратилась с просьбой обеспечить льготными лекарствами тех инвалидов, которые лежат в больнице, и которым врач не выписывает получение льготных лекарств.

«Я попробую вопрос этот проработать в министерстве здравоохранения Московской области», – сказал Ружицкий.