РИАМО - 22 окт. Подготовка к зимнему сезону и обеспечение работы катка с искусственным льдом может обойтись ВДНХ в 230 миллионов рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Администрация ВДНХ объявила сразу шесть тендеров по выбору подрядчиков, которые займутся организацией работы объекта в зимний период 2019-2020 годов», - отмечается в материале.

В частности, 119 миллионов рублей панируют направить на охрану катка, 49 миллионов рублей – на техническую эксплуатацию и обслуживание искусственного льда.

Еще 49 миллионов рублей намерены выделить на организацию работы пунктов проката и инструктаж сотрудников. Оставшиеся 12 миллионов рублей предназначаются на оплату изготовления, монтажа и установки световых коробов и праздничного декора.

В настоящее время ведется прием заявок на участие в тендерах. Их итоги будут подводить с 1 по 7 ноября.