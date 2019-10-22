РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В поселке Поливаново в городском округе Подольск на 95% выполнили реконструкцию лечебного корпуса в оздоровительном центре «Родина», сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте».

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский на днях проинспектировал ход строительных работ по реконструкции лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока в МОУ «Родина» поселка Поливаново.

«На сегодняшний день лечебный корпус готов на 95%. Ведутся активные работы по наладке установленного оборудования и освещения. Завершаются работы в спортивном зале, где планируется установить трибуны на 60 человек, а также дополнительные помещения – тренерские, судейские и сауну. Подходят к завершению работы по строительству бассейна, который расположен в пристроенном здании к лечебному корпусу», – говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляются конкурентные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по отделке здания и благоустройству прилегающей территории с установкой освещения, прокладкой пешеходных дорожек и размещением беседок.

Планируемый срок завершения строительных работ – конец 2019 года.