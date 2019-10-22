РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обратился к курирующему микрорайон Купавна парламентарию Юрию Мельнику с просьбой проверить графики работ по благоустройству трех дворов и довести их до горожан, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ранее Ефимов провел мониторинг дворов, где проходит ремонт и пообщался с жителями. Во дворе дома №2 на улице Адмирала Нахимова заасфальтировано основание под детскую площадку, установлены две лавочки, оборудована песочница.

«С одной стороны, благоустройство идет, с другой – общая неряшливость всех трех дворов в виде остатков строительного мусора, недомонтажа игровых конструкций. Помимо этого, вызывает недовольство отсутствие сведений о завершении работ», – заявил Ефимов.

Он попросил муниципального депутата Мельника, запросить в управлении благоустройства администрации Балашихи проектные решения по всем трем площадкам Купавны, сроки выполнения работ. Все сведения необходимо будет предоставить местным жителям.

В Балашихе в этом году запланировано комплексное благоустройство 49 дворовых территорий.