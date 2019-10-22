РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В Подольске во вторник вечером имидж-дизайнер и резидент программы «Модный приговор» на Первом канале Елена Жарова проведет мастер-класс по созданию укладки и макияжу в домашних условиях, сообщается в группе «Кафе-бар «Батон» в соцсети «ВКонтакте».

«22 октября в 20:00 приглашаем в кафе-бар «Батон» на первый мастер-класс с имидж-дизайнером и резидентом программы «Модный приговор» на Первом канале Еленой Жаровой. Она расскажет и покажет, как выглядеть эффектно, сделать быстро и легко укладку и макияж в домашних условиях», – говорится в сообщении.

Посетители мероприятия узнают секреты ухода за волосами и кожей, увидят, как делает идеальный макияж топ-визажист салона красоты премиум-класса GL Studio.

Гостям также расскажут о последних трендах в области красоты и подарят бьюти-боксы. Кроме того, можно примерить на себя роль модели или побыть стилистом.

Жарова является мастером мирового класса, чемпионкой Европы и мира по парикмахерскому искусству, директором салона красоты премиум-класса GL Studio.