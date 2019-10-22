РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. В подмосковных Люберцах на улице Шевлякова во вторник загорелся автомобиль, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Так, 22 октября в 13:25 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Люберцы, улица Шевлякова, дом 17А», – говорится в сообщении.

В тушении огня участвовали две единицы техники и семь человек.

По информации очевидцев, возгорание потушили.