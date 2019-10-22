РИАМО - 22 окт. Около месяца остается до того момента, как камчатская медведица Роза из Московского зоопарка заляжет в спячку, сейчас хищница продолжает усиленно готовиться к зимнему сну, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

«Постоянные посетители нашего зоопарка могли заметить, что хищница стала несколько менее активной, чем обычно и теперь чаще отдыхает. Также изменились вкусовые предпочтения Розы. Сейчас она усиленно налегает на рыбу - кету и горбушу, а также любит лакомиться сладкими фруктами», - говорится в сообщении.

С начала осени киперы регулярно приносят Розе свежую солому, чтобы она могла как следует обустроить свою берлогу для зимнего сна. Пока что большую часть соломы хищница утаскивает в наружную часть вольера, однако ближе к середине ноября перейдет во внутреннее помещение, где и будет проходить ее зимний сон.

«Кстати, буквально неделю назад наши специалисты наблюдали у Розы такое явление, как ложная спячка. В этот период в течение 5-7 дней медведица почти полностью отказывалась от еды, была достаточно вялой и делала вид, что вот-вот уснет. Тем не менее этого так и не произошло», - добавили в зоопарке.

Ложная спячка характерна для всех бурый медведей - как в естественной среде обитания, так и в зоопарках. Можно сказать, что это небольшая тренировка перед длительным зимним сном, которая помогает животному лучше подготовиться.

Зимой Роза будет спать в искусственной берлоге, которую для хищницы обустроят киперы. В помещении отключат отопление, так что температура будет почти такой же, как и на улице. Роза будет максимально комфортно чувствовать себя в своеобразном «гнезде» из соломы.

«В период зимнего сна рядом с медведями ни в коем случае нельзя шуметь. Любой резкий звук - будь то хлопок двери или какой-либо технический шум - может прервать чуткий медвежий сон. И не факт, что животное сможет снова уснуть. Такое нарушение зимнего сна может иметь достаточно неприятные последствия. Поэтому всю зиму мы в буквальном смысле ходим около вольера медведей на цыпочках. А за их состоянием через специальное окно будут бесшумно наблюдать специалисты», - заключается в материале.