РИАМО - 22 окт. Тверской суд Москвы оштрафовал международное просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей по закону об иностранных агентах, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Двадцать второго октября 2019 года Тверским судом Москвы вынесено постановление о признании МОО (международное просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал») виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента – ред.)», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.