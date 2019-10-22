РИАМО – 22 окт. Современные технологии стали для полицейских подспорьем в предотвращении преступлений и террористических актов во время зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время выступления на пленарном заседании международного полицейского саммита в Сеуле рассказал о том, что правоохранители использовали все технические возможности. Он особо отметил анализ big data, полученный с помощью видеонаблюдения, который позволяет в онлайн-режиме определять потенциально опасные места.

«У современных полицейских есть широкий спектр технологий и инструментов, о которых наши предшественники не могли даже и мечтать. Научиться использовать эти ресурсы, разрабатывать новые подходы и эффективно бороться с преступностью сегодня можно только на основе сотрудничества правоохранительных органов с применением достижений в сфере высоких технологий», – заявил Колокольцев.

Он также отметил, что наиболее масштабная сеть видеонаблюдения, которая насчитывает около 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развернута в Москве.

В будущем такими система оснастят все городские камеры. Кроме того, такая техническая возможность будет внедряться в России повсеместно в рамках развития аппаратно-программных комплексов «Безопасный город».