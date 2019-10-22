РИАМО – 22 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что какие-либо изменения в составе совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека невозможны без согласования с Владимиром Путиным, передает Федеральное агентство новостей.

Накануне Путин подписал указ об изменениях в составе СПЧ. В частности, вместо Михаила Федотова руководителем совета назначен Валерий Фадеев. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать ротации в СПЧ и спросили, были ли перестановки решением президента.

«Естественно. Не забывайте, что это совет при президенте. Поэтому какие-то изменения в его составе без согласования с президентом невозможны», – сказал Песков.

В состав СПЧ, помимо Фадеева, включили журналиста Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову и президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова.