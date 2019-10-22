РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» отмыли мусоропроводы в двух домах, расположенных в Больничном проезде, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В многоквартирных домах микрорайона Климовск, в которых функционирует мусоропровод, в график уборки входит и мытье мусоропровода. Так, в соответствии с планом была произведена уборка всех составляющих частей мусоропровода в двух корпусах по адресу: Больничный проезд, дом 2», – говорится в сообщении.

Кроме того, на минувшей неделе подрядной организацией УК проводились работы по ямочному ремонту во дворе дома 7/6 на улице Молодежная.