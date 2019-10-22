РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. В Красногорске начинают проектировать новую дорогу, которая соединит округ с Новорижским шоссе и позволит увести часть автомобилей с Волоколамского шоссе, сообщил заместитель главы муниципалитета Всеволод Волосевич.

Во вторник в местной администрации состоялось еженедельное совещание руководителей горокруга. Вела заседание глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

«Прошел конкурс на проектирование участка дороги в ЖК «Лесобережный» протяженностью порядка 700 метров. В этом году мы планируем завершить проектирование, в следующем – осуществить проектирование с привлечением субсидии Московской области. После завершения этих работ мы получим дорогу от Аникеевки к поселку Новый и дальше с выходом к Новой Риге, что позволит разгрузить Волоколамское шоссе», – сказал Волосевич.

Он пояснил, что дорогу могут запустить уже в 2020 году.

В свою очередь Хаймурзина добавила, что в текущем году в округе выполнили значительные объемы дорожных работ.

«Первый и второй этапы мы выполнили досрочно. По этой причине мы получили дополнительное софинансирование за счет средств областного бюджета при поддержке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. После конкурсных процедур у нас образовалась экономия, которую мы тоже пустили на то, чтобы отремонтировать дополнительные объекты», – резюмировала она.