РИАМО – 22 окт. В 2019 году объем инвестиций в агропромышленный комплекс Подмосковья составил 36,5 миллиардов рублей для 62 предприятий, для реализации инвестиционных проектов предоставлено 5011 гектаров участков к заключению 15 соглашений, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В Серебряных Прудах прошло выездное заседание комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию на тему «Реализация масштабного инвестиционного проекта на землях сельскохозяйственного назначения», участники посетили животноводческий комплекс КФХ «Клемово». Мероприятие провел первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин при участии председателя комитета Владимира Шапкина и зампреда комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Игоря Исаева.

«Оформление земельных участков в собственность, продление сроков аренды, высокая кадастровая стоимость земли, а также строительство жилых домов для фермеров на землях сельхозназначения – все эти вопросы требуют решения. Важно на законодательном уровне защитить права крестьян на землю», – сказал Чаплин.

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Вячеслав Леонов рассказал о достижениях в сфере развития фермерства.

Так, по валовому производству молока Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе и седьмое по стране.

«В 2018 году произведено 650,5 тысяч тонн молока», – дополнил Леонов.

С его слов, по валовому сбору овощей защищенного грунта регион расположился на втором месте в Центральном федеральном округе и на четвертом в РФ. В 2018 году произведено 62,5 тысячи тонн.

«По производству овощей открытого грунта у Подмосковья первое место в ЦФО, третье место в РФ. В 2018 году произведено 534,5 тысяч тонн. А по производству картофеля регион расположился на третьем месте в ЦФО, на пятом месте в РФ. В 2018 году произведено 604,8 тысячи тонн», – пояснил Леонов.

Кроме того, по производству сыра Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе, второе по России.

«Объем инвестиций в АПК Московской области в 2019 году составил 36,5 миллиардов рублей для 62 предприятий. Для реализации инвестиционных проектов в 2019 году предоставлено 5011 гектаров участков к заключению 15 соглашений», – подчеркнул Леонов.

Кроме того, он остановился и на проблематике сферы. Так, на федеральном уровне отсутствует утвержденный порядок предоставления земельных участков в госсобственности без торгов для реализации масштабных проектов. Предложено утвердить на федеральном уровне порядок заключения соглашений.

Это, по словам замминистра, позволит вовлечь дополнительные сельскохозяйственные площади в оборот, увеличить объем производства, создать новые рабочие места.

Леонов рассказал, что недобросовестными собственниками искусственно инициируется процедура банкротства.

Правообладатели участков, используемых с нарушением требований земельного законодательства, оформляют переуступку прав собственности на них, что препятствует привлечению к административной ответственности.

«В связи с этим предложено: изъятие участков только по кадастровой стоимости; исключение запрета на изъятие участков сельхозназначения, являющихся предметом ипотеки, и в отношении собственника, в отношении которого судом возбуждено дело о банкротстве; внесение записи в ЕГРН о наличии предписания о нарушении земельного законодательства как обременение права», – перечислил Леонов.

Все озвученные предложения комитет рассмотрит в ходе дальнейшей работы.