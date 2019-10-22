РИАМО – 22 окт. Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский назвал фейком информацию Greenpeace о том, что в районе строительства Юго-Восточной хорды есть очаги радиации, сообщается на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«В Greenpeace утверждают, что строительство автомагистрали планируется непосредственно на зараженной территории. Между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье всего обнаружено пять очагов», - отмечается в материале.

Кульбачевский назвал эту информацию недостоверной, однако подчеркнул, что проверку в любом случае проведут.

Специалисты Greenpeace провели измерения на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье. Также там взяли пробы грунта. Активисты заявили о том, что нашли пять очагов радиоактивного загрязнения с дозами гамма-излучения в 5-8 раз выше естественного фона.

Протоколы измерений направили в столичное управление Роспотребнадзора и мэру Москвы Сергею Собянину. Участники организации потребовали принять меры для защиты жизни и здоровья людей от радиационной опасности.