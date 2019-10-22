РИАМО – 22 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение количества внеплановых проверок бизнеса в России связано с различными чрезвычайными происшествиями, сообщает Федеральное агентство новостей.



Сотрудники Института проблем правоприменения Европейского университета (ИПП ЕУ СПб) ранее рассказали, что в 2019 году увеличилось количество проверок. Чаще всего их проводят МЧС и Роспотребнадзор.



«Песков отметил, что количество обычных проверок постепенно сокращается, поэтому возникает вопрос о достоверности представленных данных», – говорится в сообщении.



По словам пресс-секретаря главы государства, увеличение числа внеплановых проверок связано с различными ЧП, например, пожаров. И это совершенно оправдано. Также Песков обратил внимание, что активнее начала работать противопожарная служба.



Он пояснил, что вопрос гидротехнических сооружений также требует проверок, поскольку речь идет о безопасности жизни. Представитель Кремля привел в пример ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае, где погибли 15 человек.



«Вы знаете, что принимается множество мер, знаете об интернет-ресурсе по поддержке малого и среднего предпринимательства, совместно с РАПСИ, Минэкономразвития, задача которых ввести в полную транспарентность процесс проверок», – резюмировал Песков.