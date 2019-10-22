РИАМО - 22 окт. В столице на Тверской улице пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом двухэтажном здании на площади 30 квадратных метров, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«У нас была заявка по адресу: улица Тверская, дом 9, строение 3. Там происходило возгорание в неэксплуатируемом двухэтажном здании на первом этаже, а также в перекрытии между первым и вторым этажами. Возгорание ликвидировали в 13:21», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.