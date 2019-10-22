РИАМО – 22 окт. В новой версии операционной системы для смартфонов Apple появилась функция, которая должна помочь в борьбе с нежелательными звонками, сообщает британская газета Sun.

В русскоязычной локализации iOS13 функция названа «Заглушение неизвестных».

При ее активации iPhone просто не зазвонит, принимая вызов с незнакомого номера. Звонок будет переведен на автоответчик, или, если автоответчик не настроен, звонящий услышит в трубке короткие гудки. В списке пропущенных вызов в любом случае отобразится.

«Пробить» защиту смогут номера из записной книжки и номера, которые «знает» голосовой ассистент Siri, — например, по сообщениям в электронной почте. А также номера, которые владелец телефона прежде набирал сам.

У решения есть очевидные недостатки. Оно способно избавить ото всех навязчивых звонков разом, но есть риск не принять действительно важный звонок, если по стечению обстоятельств номер звонящего не окажется в круге доверия, который очертила для своих пользователей Apple.

Эксперты считают, что с увеличением объемов телемаркетинга и нежелательной рекламы по телефону востребованность таких инструментов будет только расти.

При этом специалисты по деловым коммуникациям убеждены, что самим компаниям следует использовать технические возможности телемаркетинга «с осторожностью и уважением к своим клиентам». Так коммерческие звонки прокомментировали в офисе одного из ведущих российских операторов профессиональной телефонии для бизнеса «Манго Телеком».

«Даже когда человек давал согласие на их получение, звонки действительно могут показаться достаточно навязчивыми, если ими злоупотреблять. Звонок требует сиюминутного внимания, может выбить из рабочего ритма, прервать встречу, в определенный момент звонок бывает неудобно даже просто принять. Поэтому мы советуем компаниям не забывать хотя бы о классическом SMS-информировании», — отметил представитель «Манго Телеком».

Он добавил, что сообщение как минимум не врывается в личное пространство настолько резко и во многих ситуациях работает как в клиентском сервисе, так и в маркетинге лучше, чем звонок, особенно если он нежелательный или, более того, неуместный.