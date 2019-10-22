РИАМО - 22 окт. Вторую очередь грузового терминала «Москва Карго» в столичном аэропорту «Шереметьево» введут в эксплуатацию в 2021 году, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Грузовой терминал «Москва Карго» – крупнейший грузовой комплекс на территории России, СНГ и стран Восточной Европы площадью 42,3 тысячи квадратных метров, рассчитанный на обработку 380 тысяч тонн грузов в год. Первая очередь грузового комплекса введена в эксплуатацию в сентябре 2017 года, строительство второй очереди запланировано на 2021 год», – говорится в раздаточных материалах.

Семиярусная система стеллажного хранения и перемещения грузов рассчитана на размещение 3198 «домашних» поддонов. Помимо всего прочего, грузовой терминал оборудован 26 камерами с индивидуально настраиваемым температурным режимом.

Терминал способен обеспечивать обработку грузов всех классов опасности, включая радиоактивные материалы. Степень автоматизации операций производственного цикла составляет 60%.

«После вывода груза в автоматизированные системы он поступает на рабочие станции раскомплектации. На терминале 47 станций. <...>. Для удобства авиационных отправок груз консолидируется на авиационных паллетах или контейнерах. <…> Эти поддоны будут отсканированы, данные поступят в систему, в том числе в систему информирования таможенных органов. После чего грузополучатель будет проинформирован о том, что его груз готов к выдаче», – сказал заместитель генерального директора по производству «Москва Карго» Михаил Чиркин.

По его словам, в терминале также доставляют животных и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории дежурит ветеринар.

Исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Аэропорт Шереметьево (грузовой)» Максим Баландин отметил, что одни из самых крупных животных, которых доставляли в терминал, были лошади. Однако зафиксирован незаконный провоз зверей в багажных отсеках, половина из которых умирает еще в воздухе.

Грузы также проверяются на наличие наркотических средств, взрывчатки и оружия, подчеркнул он. В прошлом году таможенной службой было возбуждено порядка 40 уголовных дел, добавил он.

«Таможенный контроль начинается еще раньше, чем воздушное судно прибывает в Шереметьево. <...>. Уже на этапе полета мы начинаем аналитическую работу с точки зрения содержания груза. Это позволяет определить досматривать груз или пропускать его без досмотра», – заключил Баландин.