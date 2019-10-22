РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 22 окт. В Домодедовском центре занятости населения 23 октября с 9:00 до 17:00 пройдет ярмарка вакансий, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«ГКУ МО «Домодедовский центр занятости населения» приглашает на ярмарку вакансий, которая состоится 23 октября в помещении центра занятости населения с 9:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

Желающие найти работу в сфере складской логистики смогут пройти собеседование и анкетирование прямо на ярмарке.

Центр занятости населения расположен по адресу: город Домодедово, Кутузовский проезд, дом №12.