РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. Центр реабилитации животных «Юна» просит жителей Подольска проголосовать онлайн за свой проект на странице премии «Headliner года 2019», чтобы получить грант на поддержку временно бездомных животных, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

Центр реабилитации животных «Юна» принимает участие в премии «Headliner года 2019» в номинации «Общественная деятельность и социальные проекты». Общий призовой фонд на финансовую поддержку проектов финалистов составит 5 миллионов рублей: главный приз – 2 миллиона рублей, вручается абсолютному победителю премии, выбранному жюри, второй главный приз – 1 миллион рублей, вручается абсолютному лидеру народного голосования.

«В рамках каждой номинации выделяется два призера – лидеры народного и экспертного голосования, которые получают гранты в размере 200 тысяч рублей. Претендентов очень много, поэтому центр реабилитации животных «Юна» очень нуждается в поддержке. Все, что нужно сделать – нажать кнопочку «Голосовать» на странице основателя центра Анны Светаковой по ссылке. Это займет всего минуту, но зато даст шанс центру получить грант на благое дело», – говорится в сообщении.

Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» работает в Подольске с сентября 2018 года. Сотрудники не просто забирают кошек и собак с улиц, но и выдерживают в карантине, лечат, стерилизуют, вакцинируют, чипируют. Затем кошек и собак социализируют и при необходимости привлекают зоопсихологов.

В «Юне» животных полностью готовят к встрече с новой семьей. Взять такое животное в дом совершенно не опасно, особенно если заранее проконсультироваться со специалистами и выполнять все их рекомендации. А еще это престижно – животных из центра брали многие звезды эстрады и шоу-бизнеса, а недавно собаку из приюта взял мэр Москвы Сергей Собянин.