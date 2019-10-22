РИАМО - 22 окт. В столице на станции метро «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП – мужчина упал на пути прямо под поезд, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Московскому метрополитену.

«Около 13:40 (22 октября – ред.) <…> с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Приняты меры для извлечения пассажира», – отмечается в сообщении.

Полицейские, которые дежурили на станции метро, тут же вызвали скорую помощь.

По факту инцидента проводится проверка.