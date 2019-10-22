РИАМО - 22 окт. В Москве в электронном виде предоставляются 22 услуги в сфере строительства, из них 18 можно оформить исключительно онлайн на портале mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

На mos.ru можно получить 16 услуг РСО по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения.

«Цифровизация строительной отрасли – один из приоритетов нашей работы. Перевод государственных услуг в этой сфере в электронный вид, с одной стороны, упростил застройщикам оформление необходимых документов, сделал эту процедуру понятной и прозрачной. А с другой – дал городу возможность практически в режиме реального времени иметь доступ к информации о проектах, сроках строительства», - сказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С начала года в Москве в электронный вид переведены три услуги, предоставляемые Москомархитектурой и Мосгосстройнадзором. Это направление предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки; уведомление о соответствии (несоответствии) построенных объектов индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности; уведомление о соответствии (несоответствии) параметров планируемого строительства.

«Таким образом, на данный момент 22 услуги в строительной сфере можно оформить через интернет. Услуги расположены на mos.ru, в разделе «Бизнес», далее «Строительство, реконструкция, ремонт» в каталоге услуг», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.