РИАМО - 22 окт. Врачи центральной районной клинической больницы Ступина спасли годовалую малышку и 15-летнюю девочку, которые поступили с отравлениями лекарственными препаратами, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В случае с годовалым ребенком ситуация была критическая, но мама не растерялась и отреагировала на произошедшее максимально грамотно: женщина напоила ребенка водой, после чего вызвала рвоту и дала абсорбент.

«Специалисты провели маленькой пациентке ЭКГ, сделали общий анализ крови и мочи, определили электролитный состав крови и в течение суток внимательно отслеживали частоту сердечных сокращений. В результате быстрых и грамотных действий родителей и врачей уже на следующий день ЭКГ показало нормальную сердечную деятельность пострадавшей», – сказала заведующая детским соматическим отделением Галина Кавындикова.

Вторая пациентка поступила в стационар с не менее серьезным отравлением. Подросток решила самостоятельно справиться с болью в животе и приняла первый попавшийся препарат в больших дозах.

«Врачи обследовали девочку на предмет всасывания лекарственного средства организмом, а также провели промывание желудка, назначили инфузионную терапию с применением лекарств для поддержания работы сердца, дыхательных путей и нервной системы», – отметила Кавындикова.

В настоящее время жизни и здоровью обеих девочек ничто не угрожает. Тем не менее, врачи напоминают о важности соблюдения безопасности при хранении и применении лекарственных препаратов.

«Ошибочное употребление или передозировка медикаментами приводит к тяжелым состояниям и может угрожать жизни. Избежать этого можно, если хранить лекарства в строго отведенном месте, недоступном для детей», – подытожил заместитель главного врача по медицинской части Валерий Ануфриев.