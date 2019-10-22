РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 22 окт. В Домодедове начался прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Домодедовская красавица», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В конкурсе могут принимать участие девушки, не состоящие в браке и постоянно проживающие (имеющие постоянную регистрацию) в городском округе Домодедово», – говорится в сообщении.

Возраст девушек должен находиться в диапазоне от 18 до 23 лет, но по решению оргкомитета возможно участие девушек младше 18 или старше 23 лет. Рост участниц должен быть от 165 до 175 сантиметров (плюс-минус 5 сантиметров). Параметры не должны превышать 95-65-95 сантиметров.

Заявки можно подать до 15 ноября, а уже 16 ноября в МКЦ «Победа» пройдет открытый кастинг.

Уточнить подробности можно по телефонам: 8(496)793-51-53; 8(496)793-30-13.