РИАМО - 22 окт. Власти Подмосковья создадут дорожную инфраструктуру, чтобы избежать транспортного коллапса в районе новых логистических центров, рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Здесь активно строится ЦКАД. Основная нагрузка по перевозке ляжет на ЦКАД. При планировании региональной сети и А-107 мы обратим особое внимание на строительство тротуаров и остановок общественного транспорта. Со следующего года эта программа еще шире будет применяться», - сказал Хромов.

Он отметил, что власти должны принять меры, чтобы избежать транспортного коллапса и парковок фур вдоль дорог.