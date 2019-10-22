РИАМО - 22 окт. С начала 2019 года почти 500 студентов подмосковных вузов и колледжей прошли зарубежную стажировку, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

До конца года за границей обучатся еще 60 студентов колледжей. Забралова отметила, что совсем скоро 35 учащихся Щелковского колледжа, три человека из Воскресенского колледжа и пять человек из Ногинского колледжа отправятся в Германию, еще три учащихся Воскресенского колледжа поедут в Голландию, пять студентов Ногинского колледжа посетят Австрию, а 10 студентов из Луховицкого аграрно-промышленного техникума посетят Китай.

«Наши преподаватели также идут в ногу со временем и регулярно посещают другие страны для обмена опытом. В этом году стажировку уже прошли 42 преподавателя колледжей и 87 преподавателей вузов, которые посетили Финляндию и Ирландию. Мы не только отправляем наших педагогов черпать новые знания к коллегам в другие страны, но и приглашаем в регион зарубежных преподавателей», — рассказала Забралова.

Она добавила, что для директоров подмосковных школ в рамках международного сотрудничества в качестве спикеров уже выступали представители систем образования Сингапура, Финляндии, Армении, Германии, Эстонии.