РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 22 окт. Пост полиции появится в зоне стихийной торговли у станции метро «Котельники», сотрудники полиции будут дежурить ежедневно с 18:00 до 24:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

20 октября по поручению главы Котельников Андрея Булгакова, полученного в ходе оперативного совещания, сотрудниками администрации совместно с зампредом совета депутатов округа Александром Чуприным был осуществлен выезд в микрорайон Опытное поле с целью исправления ситуации со складированием и вывозом мусора от торговых объектов и МКД, а также разработки мер по пресечению несанкционированной торговли у выхода со станции «Котельники».

«В ходе выезда приняты следующие решения: проводить регулярный мониторинг за местами складирования мусора, собрать рабочее совещание по указанным проблемам с собственниками территории и объектов торговли, ориентировать личный состав полиции на необходимость выставления поста полиции в месте стихийной торговли ежедневно в период с 18:00 до 24:00», – говорится в сообщении.