РИАМО - 22 окт. Металлические трубы планируют производить на новом предприятии в Дмитровском городском округе уже в 2019 году, рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Земельный участок на пересечении А-107 и Дмитровского шоссе (в поселке Некрасовский в Дмитровском городском округе- ред.), там была старая заброшенная военная часть, его выкупил наша подмосковная компания «Королевский трубный завод» для развития своего производства (ООО «Дмитровский металлоцентр» - ред.). Они инвестируют порядка 700 миллионов рублей в оборудование и будут производить металлическую трубу», - сказал Хромов.

Он также отметил, что планируется уже в конце года запустить первое оборудование по холодно-католик прокату. При этом на полную мощность предприятие заработает до конца 2020 года.

«В Московской области создан благоприятный климат для инвесторов. Очень комфортно работать. Большую поддержку оказывает центр содействия строительству», - заявил представитель компании.