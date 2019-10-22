РИАМО - 22 окт. В Подмосковье на складе временного хранения ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» при прохождении досмотра на фитосанитарном контрольном посту была задержана партия горшечных хризантем, завезенная из Нидерландов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Так, при досмотре на растениях был выявлен опасный вредитель – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в сообщении.

Зараженные растения было решено уничтожить, как того требует фитосанитарное законодательство Российской Федерации.