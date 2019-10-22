РИАМО - 22 окт. Новый транспортно-логистический центр по перевозке товаров между Китаем, Россией и Европой начнет работать в 2020 году в Дмитровском городском округе, сообщил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность к открытию в Дмитровском округе крупнейшего в России распределительного центра «Леруа Мерлен», он должен начать работу 23 октября.

«Транспортно-логистический центр «Белый Раст» - это большой проект общим объемом инвестиций в 20 миллиардов, часть уже сделана. Совместный проект РЖД и китайской логистической компании «Инкоу Порт». <...> Первая очередь, которая запустится со следующего года, составит 120-130 тысяч контейнеров в год», - сказал Хромов.

Он отметил, что около 250 тысяч квадратных метров контейнерных складов будет обслуживать несколько железнодорожных линий; после окончательного ввода в эксплуатацию общая мощность центра составит 720 тысяч контейнеров в год.

«Это международные перевозки: Китай-Россия, Россия-Европа. Коллеги предполагают, что примерно половина объема может быть транзитом в Европу», - заключил Хромов.