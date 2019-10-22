РИАМО - 22 окт. В Подмосковье завершаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, приведено в порядок 1267 дворов из запланированных 1360, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«По поручению губернатора Московской области мы ежегодно благоустраиваем не менее 10% дворовых территорий Московской области», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

С 2015 по 2018 годы в Подмосковье благоустроен 6201 двор, это 48% от общего количества дворов в регионе.

Во дворах строят детские игровые площадки, устанавливают наружное освещение, урны, лавочки, обустраивают парковки, информационные стенды, проводят озеленение.

«Благоустройство двора – одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», – подчеркнул Хайкин.

В регионе каждый год органы местного самоуправления формируют адресный перечень дворов, которые будут благоустроены. В перечень не включаются те дворы, которые были благоустроены в предыдущие годы (с 2015 года) или сформировались менее 5 лет назад.

Органы местного самоуправления формируют список с учетом общественного мнения. 50% адресов дворов для благоустройства берется по итогам голосования на портале «Добродел», а 50% – из личных обращений граждан в муниципальные и государственные органы власти. Итоговый адресный перечень утверждается на заседании муниципальной комиссии по благоустройству.