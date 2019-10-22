РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. В подмосковном Подольске завершили капитальный ремонт центрального отопления в одном из домов на Мраморной улице, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

В многоквартирных домах Подольска в настоящее время продолжаются работы в рамках капитального ремонта. Всего на проведение данных работ в 2019 году было запланировано направить свыше 860 миллионов рублей.

«На сегодняшний день полностью завершены работы по капитальному ремонту системы центрального отопления в подвальном помещении дома №3А по улице Мраморная. Подрядная организация проводила ремонт на протяжении 2 месяцев. В настоящее время в данном доме система отопления работает и находится в исправном состоянии», – сказал Фокин.