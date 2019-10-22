РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. В подмосковных Люберцах 26 октября пройдет блицтурнир по шахматам среди взрослых, к участию приглашаются все желающие, сообщается в Instagram-аккаунте проекта «Люберецкие звезды».

«Блицтурнир по шахматам «Шахматное королевство» среди взрослых пройдет 26 октября. Начало в 12:00. Приглашаем всех желающих», – говорится в сообщении.

Турнир пройдет по адресу: Люберцы, улица 3-е Почтовое отделение, строение 30, культурный центр «Дом офицеров». Телефон для справок: 8(967)019-31-45.

В Люберцах в 2018 году стартовал проект «Люберецкие звезды». Все желающие регистрировались в одном из пяти направлений – спорт, молодежь, культура, образование, общество. За участие в мероприятиях давались баллы, которые суммировались. Потом победителям вручили подарки. В 2019 году проект продолжился.