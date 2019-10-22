В октябре 2019 года расследование дела об убийстве в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родственников вышло на новый этап. Были обнаружены тела жертв преступления в месте, на которое указал засекреченный свидетель. По версии следствия, убийства были совершены членами преступной группировки под руководством криминального лидера Олега Шишканова (Шишкана). РИАМО рассказывает, как развивалось дело ОПГ Шишкана.

Задержание «члена джентльменского клуба»

15 июля 2019 года в Раменском городском округе был задержан криминальный авторитет Олег Шишканов (сейчас его фамилия Медведев), известный также под прозвищами Шишкан и Олег Раменский. По данным СМИ, Шишканов был признан в российском криминальном мире вором № 1 после ареста Шакро Молодого - предыдущего носителя этого «титула». Шишкан публично вступился за Шакро, когда того арестовали, однако никак не подтверждал своего нового авторитетного звания, утверждал, что он «член джентльменского клуба» и «никогда не влезал в политику».

Олегу Шишканову было предъявлено обвинение по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области после задержания предполагаемого вора в законе сообщило, что он может быть причастен к убийству депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи, совершенного в 2012 году.

Депутат совета депутатов Раменского района Подмосковья (сейчас - Раменский городской округ) и гендиректор ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяна Сидорова и трое членов ее семьи - супруг, младший сын и сестра бесследно исчезли в феврале 2012 года. По оглашенной в июле 2019 года версии следствия, у криминального авторитета мог возникнуть конфликт с депутатом из-за предпринимательской деятельности.

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Артисты и спортсмены вступаются за Шишкана

24 июля в СМИ появилась информация о том, что более 40 друзей и знакомых предполагаемого вора в законе готовы обратиться в Мосгорсуд с ходатайством об изменении ему меры пресечения. Общественные деятели, спортсмены и артисты отметили, что считают случайным стечением обстоятельств задержание Олега Шишканова. Адвокат задержанного сообщила в суде, что среди подписавших обращение — футбольные тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, различные мастера спорта, а также артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов.

Авторы обращения отметили, что знают Олега Шишканова «на протяжении многих лет как доброго, отзывчивого человека, патриота своей Родины, организатора спортивных мероприятий, нацеленных на популяризацию здорового образа жизни».

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Предполагаемые «смотрящие» банды

По сообщению СК РФ, в сентябре были задержаны восемь предполагаемых членов преступной группировки. Их имена - Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.

По версии следствия, эти люди были подельниками Шишканова в организации преступного сообщества, в том числе руководили подразделениями группировки - как говорят в криминальном мире, были «смотрящими». В тайном месте члены преступной группы хранили незаконно приобретенные автоматы Калашникова и боеприпасы.

Задержанным были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 210 «Организация преступного сообщества» и 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Также им инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств и вымогательств. Помимо убийства депутата Сидоровой и ее родственников задержанные подозреваются в нападении на предпринимателя в 2014 году, покушении на убийство мужчины в 2015-м и других преступных деяниях.

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Раскопки в Раменском округе

По данным СМИ, 17 октября следователями были найдены тела погибшей 52-летней Татьяны Сидоровой и ее родственников: 73-летнего мужа Владимира, 28-летнего сына Александра и 64-летней сестры Зои.

«Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина - 10 метров. В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Тела были найдены вблизи дачного поселка в Раменском городском округе.

Следствие рассматривает версию, что депутат и члены ее семьи были убиты за отказ передать представителям преступной группировки земельные участки.

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Версии СМИ

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Газета «Известия», основываясь на своих источниках, выдвигает версию о том, что депутат Сидорова сама была членом ОПГ и вела бизнес с Шишканом с 1990-х годов. Татьяна Сидорова даже называла криминального авторитета «наш защитник».

По словам собеседника «Известий», хотя погибшая и была основным акционером компании «Племзавод Раменское», на самом деле предприятие контролировал Олег Шишканов. В частности, для этого в состав совета директоров компании входил водитель Шишканова Егор Ерохин по прозвищу Пан Атаман.

По данным газеты, именно Олег Шишканов добился для ЗАО «Племзавод Раменское» кредита от Внешэкономбанка (сейчас - ГК «ВЭБ.РФ») на сумму 4,5 миллиарда рублей. Источники утверждают, что только сотая часть средств была израсходована по назначению, а остальное забрали себе члены ОПГ. Когда ВЭБ начал задавать вопросы на этот счет, у Сидоровой с Шишкановым возник конфликт.

Татьяна Сидорова якобы начала угрожать Шишканову, что расскажет о махинациях на заводе, если тот не решит вопрос. В итоге Шишканов отдал команду личному водителю и члену преступной группировки, чтобы тот устранил проблему. В результате депутат, ее муж, сестра и сын были убиты тем же вечером, а их тела вывезли и закопали в близлежащем карьере, сообщил источник «Известиям».

На вопросы следствия о кредитных деньгах Олег Шишканов ранее заявлял, что их присвоила сама депутат Сидорова. Он утверждал, что она сбежала с разворованными средствами за границу и инсценировала свою гибель. По версии источника СМИ, в ходе расследования на следствие оказывалось давление с целью прекращения уголовного дела. К нему вернулись только после того, как сотрудники ФСБ поймали одного из членов ОПГ на другом преступлении. Именно он раскрыл правоохранительным органам подробности убийства и данные о местонахождении тел. Сейчас он проходит по делу как засекреченный свидетель.