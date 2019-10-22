РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. Капитальный ремонт кровель в текущем году провели в 11 многоквартирных домах Подольска, в настоящее время различные виды ремонтных работ ведутся примерно в 60 домах, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

В многоквартирных домах Подольска в настоящее время продолжаются работы в рамках капитального ремонта. Всего на проведение данных работ в 2019 году было запланировано направить свыше 860 миллионов рублей.

«На сегодняшний день в рамках капитального ремонта работы по ремонту фасада завершены на 7 домах, по замене инженерных систем центрального отопления, канализации и так далее – на 13 домах, а ремонт кровли завершили на 11 домах. Также полностью отремонтировали отмостку в одном доме. Еще 27 видов работ продолжаются в 59 домах», – сказал Фокин.

Он отметил, что в первую очередь подрядчики приступали к работам, которые нельзя выполнять в холодное время года.

«Договора с Фондом капитального ремонта с текущего года заключаются до 20 декабря 2020 года. То есть завершить работы необходимо до этого срока. В настоящее время от запланированного объема работ осталось выполнить порядка 60%», – пояснил Фокин.