РИАМО – 22 окт. В России с января по сентябрь 2019 году отмечено падение спроса на бензин на 1%, это рекорд за последние четыре года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Самое большое снижение зафиксировали в июле, когда показатель доходил до 1,4%. 1% – это серьезное падение, ведь, например, в 2016 и 2017 годах спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он даже вырос на 0,4 %.

«Такие показатели могут быть связаны со снижением потребительской активности, а также переходом автовладельцев на более дешевый газ», – отмечается в материале.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев также подтверждает эти выводы, подчеркивая, что на сегодняшний день активно продвигается газомоторное топливо. Однако он отметил, что люди стали меньше ездить на автомобилях и более экономно расходовать топливо.

«У нас идет прирост автомобильного парка. В Европе автомобильный парк насыщен. У них одни автомобили берут, а другие утилизируют, и таким образом количество не увеличивается. Поэтому в России все будет зависеть от того, какова будет экономическая составляющая. С одной стороны, те, кто экономят, будут меньше ездить, а с другой – они будут переходить на более дешевые виды топлива», – отметил Канаев.