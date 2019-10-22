РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 окт. Жители поселка Нахабино подмосковного Красногорска 24 октября смогут принять участие в обсуждении концепции благоустройства территории у озера Торфяное, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать четвертого октября в 18:30 состоится встреча по вопросу проектирования концепции благоустройства озера Торфяное. Мероприятие запланировано в здании территориального управления Нахабино по адресу: Нахабино, улица Советская, дом №22, 4 этаж, кабинет №408», – говорится в сообщении.

По итогам обсуждения обновленный проект благоустройства будет согласован и опубликован на официальном сайте администрации Красногорска.