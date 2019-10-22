РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 22 окт. Около 130 машин спецтехники будут очищать дороги подмосковного Домодедова от снега и наледи в зимний период, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В этом зимнем сезоне содержать дороги Домодедова будут 129 единиц уборочной техники, обслуживать дворы – 124 спецмашины», – говорится в сообщении.

На территории округа определено 28 мест для временного складирования снега. На базы уже завезена пескосоляная смесь.