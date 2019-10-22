РИАМО - 22 окт. В Москве осенью на площади 217,7 тысячи квадратных метров высадят более 13 миллионов луковиц тюльпанов, сообщил во вторник журналистам сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Всего в этом году высадят 13,2 миллиона луковиц тюльпанов на площади 217,7 тысячи квадратных метров. Весной увидеть распустившиеся цветы москвичи и гости столицы смогут у Триумфальной арки, на Кутузовском проспекте, на цветниках вдоль Дмитровского, Рублевского, Киевского, Варшавского, Каширского шоссе и в районе МКАД и ТТК», - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что осеннее цветочное оформление проводится с конца сентября по начало ноября. Уход за цветниками в осенний период включает в себя целый комплекс работ. Удаляются летние цветы, культивируется почва, вносятся удобрения, производится подсыпка грунта в местах, где это необходимо. Затем производят посадку луковичных культур и обрезку многолетников.

«В 2020 году страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и мы начинаем готовиться к празднику уже сегодня, чтобы в мае Москву украсили яркие тюльпаны разнообразных видов и сортов: бахромчатые, лилиецветные, махровые, тюльпаны «триумф» и другие», - уточнил собеседник агентства.

По его словам, после окончания осенних работ по озеленению почти 9 тысяч столичных цветников общей площадью 442 тысячи квадратных метров оформят цветной древесной щепой, которая придаст клумбам декоративный вид. Древесная щепа позволяет скрыть оголившуюся землю и сделать цветники нарядными в преддверии зимы.

Кроме того, щепа изготавливается из отходных материалов деревообрабатывающих производств – из древесины лиственных и хвойных пород. Ее слой на клумбах составляет 3-5 сантиметров. Щепа разного цвета посыпается в виде декоративных рисунков и различных геометрических фигур. Основные цвета щепы на городских клумбах – красный, желтый, оранжевый, зеленый и синий. Работы по оформлению столичных цветников завершатся к концу октября.