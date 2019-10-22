РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. Подрядчик завершил капитальный ремонт мягкой кровли в одном из домов на Мраморной улице в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

В Подольске во вторник представители управляющей компании «МУЖРП №1», Госжилинспекции, МКУ «Окружное хозяйство», администрации округа и другие принимали участие в приемке работ в рамках капитального ремонта в многоквартирных домах.

«В доме №1/13 по улице Мраморная завершили капитальный ремонт мягкой рулонной кровли. Подрядчик заменил стяжки кровельного покрытия, ливневый водосток и многое другое. Отмечу, что по данному адресу поступало много жалоб на регулярную протечку кровли, управляющая компания своими силами делала все, что могла. Жители приняли решение о проведении капитального ремонта кровли, и данный дом был включен в программу на 2019 год. В настоящее время кровля отремонтирована», – сказал Фокин.

Он отметил, что работы проводились на протяжении 2 месяцев.