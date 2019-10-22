РИАМО - 22 окт. Победителей и призеров конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» наградили во вторник, передает корреспондент РИАМО.

«Мы награждаем одних из самых главных людей в туристской индустрии Подмосковья, это непосредственно бизнес, участники этого процесса. Здесь - лучшие организации индустрии туризма и лучшие по профессии, что немаловажно, это конкретно люди», – сказала журналистам руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина.

Отдельно награждали туристические организации, среди номинаций – «Загородная гостиница года», «Мини-отель года», «Эко-отель года», «Туроператор года» и другие.

Кроме этого, назвали победителей в номинациях «Лучший экскурсовод», «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший работник службы приема и размещения гостей», «Лучший менеджер внутреннего и въездного туризма».

Конкурс проводился среди организаций туристской индустрии региона в целях повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристского продукта и формирования благоприятного имиджа предприятий туриндустрии Подмосковья.