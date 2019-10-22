РИАМО - 22 окт. Бесплатные автобусы КМ в районе закрытых станций Каховской линии метро будут курсировать с 26 октября, всего на линию выйдут семь автобусов особо большой вместимости, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Каховская линия будет закрыта для пассажиров с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией метрополитена.

«Автобусы КМ свяжут станции «Каховская» и «Каширская» – они будут ходить с промежуточной остановкой у метро «Варшавская». Воспользоваться компенсационным маршрутом можно с 5:30 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит 6-7 минут в часы пик», – говорится в сообщении.

У временно закрытых станций метро можно получить помощь сотрудников транспортного комплекса – они подскажут пассажирам, где останавливаются автобусы.

Одновременно прекращает работу бесплатный автобусный маршрут № т60к, который связывал станции метро «Каховская» и «Варшавская». Вместо него можно воспользоваться компенсационным маршрутом КМ.

Также в этом районе продолжают курсировать регулярные маршруты наземного транспорта. Между станциями «Каховская» и «Варшавская» работают троллейбусы № 60 и 72. От «Варшавской» до «Каширской» ходит автобус №607. Троллейбус №40 довезет от «Варшавской» до «Нагатинской».

Чтобы добраться от метро «Каширская» до станции «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии можно воспользоваться полуэкспрессным маршрутом №908.