РИАМО - 22 окт. Ежегодно в Подмосковье открывается около 60 предприятий, высокотехнологичные рабочие места являются приоритетом при их создании, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в Подмосковье открывается около 50-60 предприятий (ежегодно - ред.). Инвестиции составляют от 5 до 10 миллиардов рублей, все они (предприятия – ред.) высокотехнологичные. <...> Наша задача - создавать такие условия труда, чтобы были востребованы самые высокие компетенции, чтобы были востребованы выпускники наших колледжей», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что для региона стратегически важно, чтобы жители могли работать рядом с домом.

Во вторник губернатор Московской области проверил готовность к открытию крупнейшего в России распределительного центра «Леруа Мерлен», он должен начать работу 23 октября. Воробьев отметил стратегическую важность появления новых предприятий.

Ранее Воробьев заявил, что к 2024 году в Подмосковье должно прирастать на 100 миллиардов рублей инвестиций в год. Благодаря этому можно будет решить множество социальных проблем и вопросов.