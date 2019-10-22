РИАМО – 22 окт. Дочь посла Ирана Арафех Санаи покончила с собой в Москве, сообщает «Интерфакс».
«Девушка находилась в депрессии и принимала лекарства, выписанные иранскими медиками. Утром во вторник девушка покончила с собой», – сказал информированный источник.
К российским медикам дочь иранского дипломата за помощью не обращалась.
Агентство не располагает официальным подтверждением данной информации.
Должность посла Ирана в России с 2013 года занимает Мехди Санаи.
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