РИАМО – 22 окт. Дочь посла Ирана Арафех Санаи покончила с собой в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Девушка находилась в депрессии и принимала лекарства, выписанные иранскими медиками. Утром во вторник девушка покончила с собой», – сказал информированный источник.

К российским медикам дочь иранского дипломата за помощью не обращалась.

Агентство не располагает официальным подтверждением данной информации.

Должность посла Ирана в России с 2013 года занимает Мехди Санаи.

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