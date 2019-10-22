Космическая столица России – подмосковный наукоград Королев. С космосом здесь связаны не только крупнейшие градообразующие предприятия и памятники, но и модные граффити и современные детские площадки. Писатель Сергей Литвинов живет в Королеве уже более 10 лет, этот город вдохновил его на написание цикла романов о космосе. Обозреватель РИАМО прогулялся по городу вместе с писателем, и узнал, что здесь стоит обязательно увидеть.

Город для творчества

Моя жизнь связана с Королевым, хоть я родился в Москве. Мои родители познакомились и поженились в Москве. Папа учился в авиационном институте на ракетном факультете, в 1961 году после окончания был распределен в Химки, в компанию, которая производит ракетные двигатели. Но пробыл там недолго, так как Никита Сергеевич Хрущев решил, что стране нужны ракеты, и почти всю группу, в которой учился папа, отправили в Сибирь.

Мне было всего полгода, и я был болезненным ребенком, поэтому мы попали в секретный ракетный полигон под Ростовом-на-Дону. Через несколько лет всем офицерам дали подмосковную прописку, а папе предложили работать в Подлипках, в бывшем городе Калининграде, но мама добилась и получила московскую прописку, и вскоре мы купили квартиру у станции метро «Ждановская» (ныне «Выхино»). Отец ездил сюда на службу из Москвы, он занимался военным космосом.

В Королеве я мог бы ходить в школу, найти друзей и встретить первую любовь, но судьба меня отвела оттуда. Как оказалось, на время. В 2007 году я купил дом в 10 километрах от Королева, в Загорянском, и с тех безвылазно здесь живу.

Этот город повлиял не только на творчество, но и на образ жизни.

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ЦДК имени Калинина

Одно из моих любимых мест в Королеве – Центральный дворец культуры имени Калинина (королевцы говорят просто – ДК Калинина), куда я планирую пойти в ближайшее время на концерты Макаревича и Гребенщикова. Именно здесь 16 июля 1980 года состоялся последний концерт Владимира Высоцкого.

ЦДК был построен в бывшем Калининграде в 60-е годы прошлого века, когда Юрий Гагарин полетел в космос. Его строительство курировал лично Сергей Павлович Королев. Неудивительно, что здание оформлено в космической теме. Фрески внутри здания посвящены космосу, в боковой части ДК находится музей, экспозиция которого тоже тесно связана с космосом.

Рядом с ЦДК расположена живописная аллея и большая площадь, на которой три года назад открыли сухой фонтан. Раньше здесь была парковка. Если пройти аллею до Центрального городского парка имени Калинина, то можно увидеть футуристическую детскую площадку, с качелями в форме луны.

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Космические граффити

Если человек в советское время жил в Подлипках, все знали, что он связан с космосом. 40 лет назад мы не смогли бы тут так свободно разгуливать и фотографироваться. Когда люди приезжали на станцию Подлипки, у первого и последнего вагона стояли смотрящие, которые вычисляли подозрительных личностей. По этой же причине в городе всего один въезд и огромные пробки.

Сегодня о космической славе свидетельствуют не только памятники Гагарину и Королеву, но и современные граффити, одно из которых можно увидеть с торца ЦДК им. Калинина. Рядом – музей под открытым небом, но на зиму экспонаты убирают внутрь.

Когда я переехал в эти места, то много гулял по Королеву – ходил на йогу, учил английский и невольно собирал материал для книг. Я гулял и думал, как во времена Королева здесь шло бурное строительство – росли пятиэтажки, а молодые инженеры с воодушевлением въезжали в новые квартиры.

Так родился цикл романов о космосе «Высокие страсти» https://eksmo.ru/book/eto-prosto-kosmos-ITD850519, действие которого начинается 4 октября 1957 года. Чтобы написать романы, мне пришлось побывать во многих музеях, в Звездном городке и даже съездить на Байконур. Передать атмосферу эпохи 60-х мне помогли родители, которых я попросил написать мемуары. Цикл романов завершается полуфантастическим произведением, в котором утверждается, что Королева и Гагарина убили, так как от них зависела космическая программа.

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Музей РКК «Энергия»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая возникла на базе знаменитого ОКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королева, и сегодня заслуживает внимания. В 1977 году на предприятии работали 43 тысячи человек. Это была престижная работа. И сегодня здесь ведется работа по обеспечению космических проектов.

Идти к проходной корпорации стоит, чтобы увидеть полноразмерную модель ракеты-носителя «Восток», которая 15 мая 1960 года стартовала с Байконура с прототипом корабля «Восток» и прославила Королева. Попасть на территорию и в музей РКК «Энергия» можно, но экскурсию нужно бронировать заранее. Из интересного – здесь можно увидеть точную копию рабочего кабинета Королева и настоящий спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором летал в космос Юрий Гагарин.

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Дом Королева

Город Королев – наукоград, и это сказывается на людях, которые здесь живут. Мне кажется, что местные жители в основном очень интеллигенты. Если человек всю жизнь считал траектории полета ракет и слушал Высоцкого, то, скорее всего, он интеллигент. Думаю, что большинство таких семей жили в исторических кварталах в старой части города.

В 40-е годы здесь, на улице Карла Либкнехта 4, получил квартиру Сергей Павлович Королев и прожил в ней до 1957 года. Квартира когда-то топилась дровяной печью. В соседях были те, кто вместе с ним работал.

В одном из моих фантастических произведений современник попадает в 1957 год, чтобы предупредить Королева и Гагарина, что они могут погибнуть. Он приезжает именно к этому дому, и у подъезда встречает Сергея Павловича. Сегодня в доме, где жил Королев, нет музея, но у подъезда висит мемориальная табличка, установленная в 1997 году.

Несколько лет назад другой исторический квартал Королева, между улицами Циолковского и Карла Маркса, хотели застроить высотками в 24 этажа, но местные жители его отстояли. В защиту квартала проходили митинги, писались письма и было принято решение на уровне президента о том, что квартал – это историческая ценность, и его необходимо сохранить.