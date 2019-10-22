РИАМО - 22 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность к открытию крупнейшего в России распределительного центра «Леруа Мерлен», он должен начать работу 23 октября, передает корреспондент РИАМО.

Новый инновационный распределительный центр «Северная звезда» площадью 140 тысяч квадратных метров расположен на территории «PNK парка «Белый Раст» в деревне Зараменье Дмитровского городского округа. Он станет самым крупным логистическим объектом компании «Леруа Мерлен» в России и будет снабжать все магазины «Леруа Мерлен» на территории РФ и Казахстана.

«Стратегически важно появление новых предприятий, главное, чтобы они были конкурентоспособны и в России, и имели возможности для экспансии. 10 миллиардов рублей будут инвестированы. Первые фуры пришли сегодня на склад. Очень надеюсь, что в ближайшее время здесь будет активная работа, которая позволит компании дальше расти. В 2019 году рост оборота — 16%», - сказал Воробьев.

Общий объем освоенных инвестиций уже достиг 5 миллиардов рублей. Создано 300 рабочих мест. Еще 5 миллиардов рублей планируют вложить до 2021 года на автоматизацию, при этом планируется дополнительно создать порядка 700 рабочих мест. Будет реализована уникальная технология, не имеющая аналогов в России и мире. Местный бюджет будет получать ежегодно около 65 миллионов рублей, региональный - 165 миллионов рублей.

«Для нас Россия - это очень интересный рынок. Жители России любят дом, дачу, <...> когда мы открыли первый магазин в Мытищах, это была бомба, мы продолжаем эту большую успешную историю», - отметил член правления ООО «Леруа Мерлен Восток», директор проекта РЦ «Северная Звезда» Дени Шис.

По словам менеджера склада Егора Кашанина, у каждого сотрудника центра есть возможность развиваться, при этом компания применяет современные технологии, что делает работу комфортной.

Мощности нового РЦ позволят обслуживать порядка 1,5 тысяч поставщиков, основная часть из которых – российские, уточнил представитель пресс-службы компании.