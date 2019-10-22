РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. В подмосковном Подольске 23 и 24 октября проведут очередные встречи с жителями на улицах Юбилейная и Комсомольская, на них обсудят планы благоустройства дворов в 2020 году, в мероприятии смогут принять участие все желающие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа с жителями по вопросам благоустройства дворов – наличия детских игровых зон, парковочных мест, установки лавочек, поддержания порядка, ямочного ремонта и других.

«23 октября такая консультация пройдет на улице Юбилейная у дома №24 для жителей многоквартирных домов №№24, 26, 26А на улице Юбилейная, №№5, 7 на Пахринском проезде, № 8, 8А на улице Ленинградская. А 24 октября на улице Комсомольская у домов №№67/56 – для жителей домов №№67/56, 69, 69А на улице Комсомольская, №58 на улице Большая Зеленовская. Начало встреч в 15:00», – говорится в сообщении.

Специалисты комитета расскажут о запланированных работах, дадут необходимые разъяснения и ответят на интересующие вопросы. Также жителям предлагается заполнить опросные листы и высказать свои замечания и пожелания для внесения их в перспективные планы.