РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. Рок-группа «Калинов мост» выступит 25 октября с концертом в ДК подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Легенда русского рока – группа «Калинов мост» даст 25 октября концерт в Люберцах Этот титул группа может носить по праву, поскольку, несмотря на то, что создана еще в 1986 году, ее музыканты находятся в прекрасной творческой форме. Постоянно записывают новые песни, готовят концертные программы. Одну из них «Калинов Мост» представит в Люберецком дворце культуры 25 октября в 19:00», – говорится в сообщении.

Музыкальный стиль группы журналисты чаще всего определяют как фолк-рок, но сами музыканты не раз отвергали этот ярлык. Самому создателю и лидеру группы Дмитрию Ревякину близка казачья культура, казачий дух, он не раз называл творчество группы «современными казачьими песнями».

Как указано на официальной странице группы в Facebook, недавно в составе музыкантов произошли изменения – коллектив покинули Андрей Баслык и Константин Ковачев. Но в группу пришел новый гитарист – Алексей Лебедев.

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