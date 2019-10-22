РИАМО - 22 окт. В Центральном государственном архиве Московской области нашли редкий документ конца XIX – начала XX века — торговую этикетку фабрики Гущиных из села Давыдово, говорится в сообщении пресс-службы архива.

«Жители северо-востока Подмосковья издавна занимались различными промыслами. Именно здесь в середине XIX века стали появляться и первые ткацкие мануфактуры. Григорий и Афанасий Гущины сначала скупали готовую продукцию у односельчан: в 1845 году на них работало 20 человек. Дела семьи Гущиных шли успешно: в 1890 году купцом Г.А. Гущиным была основана ткацкая фабрика, в 1906 году Гущины строят механическую фабрику с двумя двигателями в 123 лошадиных силы», — говорится в сообщении.

В 1913 году на фабрике Гущиных уже работало 166 человек. Торговая этикетка, сохранившаяся в архиве, рассказывает о том, что продукция фабрики Гущиных получала различные награды на промышленных выставках и ярмарках и продавалась не только в Центральной России, но и в Сибири, и других губерниях империи.

Сотрудники архива отметили, что образец рекламной продукции более чем столетней давности выглядит достаточно современно и сегодня.