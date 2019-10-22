РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов оказал содействие в установке пандуса в одном из домов на улице Адмирала Кузнецова в микрорайоне Купавна подмосковной Балашихи по просьбе жительницы-инвалида, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов вместе с муниципальным депутатом, заведующим поликлиникой №5 филиала №3 ФГБУ «ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко» Юрием Мельником проверил установку пандуса в жилом доме №1 по улице Адмирала Кузнецова, где живет Светлана Першина, более 20 лет прикованная к коляске. Ее квартира на первом этаже, но из-за высоты крыльца, ведущего в подъезд, она не могла спускаться и подниматься в квартиру самостоятельно – муж выносил ее на руках. Поэтому женщина обратились к депутату Ефимову за помощью.

«Светлана ждала пандус в своем доме более 20 лет, а значит, это системная проблема. В Московской области в большинстве своем решен вопрос с пандусами и подъемниками в учреждениях и на предприятиях, новые дома также оборудуются средствами для инвалидов. А старый жилой фонд, в котором как раз и проживают люди с ограничениями по движению, никак не включен в программу «Доступная среда», – сказал Ефимов.

Он добавил, что одним из вариантов комплексного решения этой проблемы в регионе может быть включение установки пандуса или подъемника для инвалидов в перечень обязательных работ при выполнении капитального ремонта домов или подъездов.

Першина поблагодарила депутата за содействие, отметив, что в их доме живет еще несколько колясочников, и это большая поддержка в том числе и для них. Она рассказала, что сначала они с мужем думали поставить электрический подъемник, но потом решили не связываться с техникой и заказали металлическую конструкцию – пандус.

«Теперь муж ходит на работу, а я каждый день могу выезжать на коляске гулять», – пояснила Першина.

В ходе встречи женщина обратила внимание областного депутата на обеспечение инвалидов бесплатными лекарственными средствами. По ее словам, право на получение дорогостоящих препаратов у нее есть, но самих медикаментов в аптеке никогда не бывает, поэтому приходится покупать их по коммерческой цене.

Юрий Мельник сказал, что возьмет ситуацию на контроль, запросив информацию в регистре льготников программы «Корвет» поликлиники №5.